Минтруд России: россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в настоящий момент россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства.

Он отметил, что, по данным центров занятости, сейчас около 675 тыс. россиян зарегистрированы как безработные и находятся на соответствующем учёте.

«Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, — это 1,9 млн вакансий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Котяков заявил, что около 98 тыс. россиян в настоящий момент находятся в простое, а порядка 110 тыс. человек работают в формате неполной занятости.