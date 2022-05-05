В Совбезе России высказались об отказавшихся от страны бизнесменах и шоуменах

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Помощник секретаря российского Совета безопасности Наиль Мухитов высказался об отказавшихся от России бизнесменах и шоуменах.
В Совбезе России высказались об отказавшихся от страны бизнесменах и шоуменах
  • РИА Новости

«Отказавшиеся от Родины бизнесмены и шоумены в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством», — сказал он в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По его словам, их «духовная бедность, слабость характера и безволие» стали причинами решения «переметнуться на сторону врага».

«Причём они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России», — подчеркнул Мухитов.

Ранее фигуристка Татьяна Навка заступилась за сменивших гражданство российских спортсменов.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия россиян, которые критикуют решения властей России, уезжают за границу «громко и пафосно», а затем возвращаются «как ни в чём не бывало».

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