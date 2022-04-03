Глава Чечни Кадыров высказался о «патриотах», громко и пафосно покинувших Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал действия россиян, которые критикуют решения властей России, уезжают за границу «громко и пафосно», а затем возвращаются «как ни в чём не бывало».

В своём Telegram-канале чеченский лидер напомнил о словах Дмитрия Пескова, который назвал ведущего Ивана Урганта патриотом России. Как сообщали СМИ, Ургант уехал из страны в отпуск.

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно как ни в чём не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку «большой патриот», — написал Кадыров.

Он добавил, что это «не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен» и «не в окопе холодном сидеть по несколько суток».

Как ранее отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, россияне, в том числе знаменитости, которые с началом военной операции на Украине «испугались и уехали» из России, не являются врагами государства.