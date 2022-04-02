Песков: испугавшиеся и уехавшие из России люди не являются врагами государства

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Россияне, в том числе знаменитости, которые с началом военной операции на Украине «испугались и уехали» из России, не являются врагами государства, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: испугавшиеся и уехавшие из России люди не являются врагами государства
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил в эфире канала «Беларусь 1».

«У нас есть люди, которые испугались. Вот когда всё началось — они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что «я еду в длительный отпуск», кто-то ещё что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. Они не являются врагами государства», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем это касается не всех, отметил Песков. Он отметил, что есть те, которые «не просто не поняли, не просто испугались», но которые стали нападать на военных героев.

«Вот это — враги государства, и с ними мы будем бороться. Им нет места в государственных деньгах», — сказал он.

Песков добавил, что тех, кто «заблудился» в этом вопросе, можно «наставить на путь истинный», если они сами этого захотят.

«Это моя личная точка зрения», — подытожил он.

Как ранее напомнил глава МИД России Сергей Лавров, россияне, решившие выбрать проживание в другой стране, имеют право на это.

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