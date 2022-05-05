Эксперт по недвижимости Радченко назвала причины падения спроса на жильё в России

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с радио «Комсомольская правда» рассказала о ситуации на российском рынке жилья.

По словам эксперта, спрос на недвижимость падает из-за сложной ситуации в мире и экономике.

«Ипотечная ставка снижается. Застройщики уже готовы отдавать практически даром, лишь бы брали, но клиенты не берут. Потому что сейчас все переживают за свои доходы, и не время, чтобы подписывать договор с обязательствами на 30 лет», — заявила Радченко.

По её словам, сложившаяся ситуация может привести к падению цен на жильё.

Накануне сообщалось о подписании постановления о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года.

Ранее Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.