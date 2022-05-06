Российские выпускники рассказали, в каких сферах хотят получить профессию

Короткая ссылка
RT
Аналитики выяснили, в каких сферах хотят получить профессию выпускники школ. Результаты опроса исследовательского центра «Зарплата.ру» есть в распоряжении RT.
Российские выпускники рассказали, в каких сферах хотят получить профессию
  • Gettyimages.ru

Согласно данным исследования, 79% молодёжи планируют получить высшее образование, а 21% — среднее специальное.

Среди приоритетных сфер для поступления у опрошенных — медицина (12%), культура и искусство (11%), IT (10%), юридическая сфера (9%), финансы, госслужба и образование (по 7%), маркетинг и PR (6%), промышленность (5%). Кроме того, несколько сфер для поступления планируют рассматривать 19% абитуриентов.

Основным критерием выбора профессии почти треть опрошенных называют высокий доход, 26% важна работа по специальности, 20% — востребованность профессии или гарантированное трудоустройство, а 16% — карьерные перспективы.

Всего в опросе приняли участие 1670 жителей страны, заканчивающих школу в этом году.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил открыть на освобождённых территориях Украины филиалы ведущих российских вузов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить