Российские выпускники рассказали, в каких сферах хотят получить профессию

Аналитики выяснили, в каких сферах хотят получить профессию выпускники школ. Результаты опроса исследовательского центра «Зарплата.ру» есть в распоряжении RT.

Согласно данным исследования, 79% молодёжи планируют получить высшее образование, а 21% — среднее специальное.

Среди приоритетных сфер для поступления у опрошенных — медицина (12%), культура и искусство (11%), IT (10%), юридическая сфера (9%), финансы, госслужба и образование (по 7%), маркетинг и PR (6%), промышленность (5%). Кроме того, несколько сфер для поступления планируют рассматривать 19% абитуриентов.

Основным критерием выбора профессии почти треть опрошенных называют высокий доход, 26% важна работа по специальности, 20% — востребованность профессии или гарантированное трудоустройство, а 16% — карьерные перспективы.

Всего в опросе приняли участие 1670 жителей страны, заканчивающих школу в этом году.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил открыть на освобождённых территориях Украины филиалы ведущих российских вузов.