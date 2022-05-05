Эксперт по недвижимости Радченко высказалась о программе льготной ипотеки для IT-специалистов
- РИА Новости
Эксперт выразила сомнение, что это предложение будет пользоваться большим спросом.
«Льготная ипотека предусмотрена для покупки квартир только в новостройках, на вторичном рынке она не действует. Фактически государство поддерживает застройщиков, но преподносит это как заботу об IT-специалистах», — отметила эксперт.
Накануне стало известно, что российское правительство в рамках мер поддержки IT-сектора приняло проект, согласно которому IT-специалисты в России смогут оформить кредит на покупку квартиры по ставке до 5% годовых.
Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.