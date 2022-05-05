Эксперт по недвижимости Радченко высказалась о программе льготной ипотеки для IT-специалистов

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с радио «Комсомольская правда» рассказала, будет ли востребована у IT-специалистов льготная ипотека, которую запустили в России.

Эксперт выразила сомнение, что это предложение будет пользоваться большим спросом.

«Льготная ипотека предусмотрена для покупки квартир только в новостройках, на вторичном рынке она не действует. Фактически государство поддерживает застройщиков, но преподносит это как заботу об IT-специалистах», — отметила эксперт.

Накануне стало известно, что российское правительство в рамках мер поддержки IT-сектора приняло проект, согласно которому IT-специалисты в России смогут оформить кредит на покупку квартиры по ставке до 5% годовых.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.