Правительство России запускает программу льготной ипотеки для IT-специалистов

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IT-специалисты в России смогут оформить кредит на покупку квартиры по ставке до 5% годовых. Соответствующий проект приняло российское правительство в рамках мер поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления.
Правительство России запускает программу льготной ипотеки для IT-специалистов
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«Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей», — приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба правительства России.

Он добавил, что в регионах-миллионниках максимальный размер займа составит 18 млн рублей, в других — 9 млн рублей.

На сайте правительства также сообщается, что получить льготный кредит на покупку квартиры смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, зарплата которых не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше 1 млн жителей, и не менее 100 тыс. рублей — в остальных субъектах России.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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