Росавиация продлила до 13 мая приостановку полётов в аэропорты юга и Центральной России

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Временное ограничение полётов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 13 мая. Об этом сообщили в Росавиации.
Росавиация продлила до 13 мая приостановку полётов в аэропорты юга и Центральной России
  • РИА Новости

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в заявлении.

Полёты приостановлены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее в Минтрансе сообщили, что продажи железнодорожных билетов на южные курорты России на период майских праздников увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конке апреля Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации расходов на полёты внутри страны.

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