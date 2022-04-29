Росавиация продлила ограничения на полёты на юг страны до 7 мая

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В Росавиации уведомили о продлении ограничений на полёты в южной части страны до 7 мая.
Росавиация продлила ограничения на полёты на юг страны до 7 мая
  • РИА Новости

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 7 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полёты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Ранее сообщалось о продлении ограничений на полёты в южную и центральную части России до 1 мая.

Росавиация также напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты.

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