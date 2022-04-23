Росавиация продлила ограничения на полёты на юг страны до 1 мая

В Росавиации уведомили о продлении ограничений на полёты в южной части страны до 1 мая.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлён до 03:45 мск 1 мая 2022 года. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Ранее сообщалось о продлении ограничений на полёты в южную и центральную части России до 25 апреля.