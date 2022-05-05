В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, восстанавливается грузовое и пассажирское сообщение с освобождёнными регионами, заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Крючкова, удалось также восстановить железнодорожные ветки, соединяющие Крым и Херсонскую область.

Ранее председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что полуостров полностью откажется от иных источников воды, кроме Северо-Крымского канала, до конца весны.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов заверил, что вода по Северо-Крымскому каналу в Крым будет гарантированно поставляться.