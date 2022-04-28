Власти Херсонской области гарантировали поставку воды в Крым

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Вода по Северо-Крымскому каналу в Крым будет гарантированно поставляться, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область готова и будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов», — цитирует РИА Новости Стремоусова.

Он отметил, что в области не допустят повторения водной блокады Крыма.

По его словам, уже проходят задержания ряда местных чиновников и радикалов, причастных к блокадам полуострова.

Ранее председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что полуостров полностью откажется от иных источников воды, кроме Северо-Крымского канала, до конца весны.

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