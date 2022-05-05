Экономист Переславский спрогнозировал падение цен на электронику при укреплении рубля

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский опроверг мнение о том, что цены застыли на отметках, достигнутых в период обвала рубля.

В комментарии агентству «Прайм» он заявил, что в первую очередь речь идёт об автозапчастях, строительной технике и отделочных материалах, ряде лекарств, комплектующих для компьютеров и сетевом оборудовании.

«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», — пояснил Переславский.

Экономист напомнил об удешевлении ряда позиций по мере укрепления рубля — например, смартфонов. По словам эксперта, в дальнейшем снижение цен будет зависеть от отладки параллельного импорта: если товары будут ввозить по «серым» схемам, дисконт к текущим ценам может составить до 30%.

Ведущий бренд-менеджер компании Digma (ГК Merlion) Илья Петров ранее прокомментировал динамику цен на рынке электроники.

В апреле «М.Видео—Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен до нескольких тысяч наименований.