Бренд-менеджер Петров прокомментировал динамику цен на рынке электроники

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Ведущий бренд-менеджер компании Digma (ГК Merlion) Илья Петров прокомментировал динамику цен на рынке электроники.
Бренд-менеджер Петров прокомментировал динамику цен на рынке электроники
  • РИА Новости

«Сегодня ситуация стабилизировалась и цены пошли вниз: по данным «Ситилинк», например, падение составило до 20%, и тенденция, судя по всему, будет сохраняться», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, стоимость ноутбуков к прежним значениям не вернётся, но общее удорожание вряд ли превысит 20—30%.

Как прогнозирует Петров, в среднесрочной перспективе на рынок будут влиять такие ключевые факторы, как нехватка компонентов и логистические сложности. Первый вопрос решается за счёт разрешения параллельного импорта и наличия собственных разработчиков и поставщиков, а второй — за счёт диверсификации и интенсификации транспортных путей.

Ранее экономист Евгений Иванов в беседе ФБА «Экономика сегодня» заявил, что систематический контроль за ценообразованием позволит снизить стоимость продуктов питания в России уже в следующем году.

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