«Известия»: ретейлеры начали снижать цены на бытовую технику и продукты

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Ретейлеры начали снижать цены на товары и возвращать большие распродажи. Крупные игроки рынка направили партнёрам письма о снижении закупочных цен.
«Известия»: ретейлеры начали снижать цены на бытовую технику и продукты
  • Gettyimages.ru
  • © ThamKC

Так, за прошедшую неделю «М.Видео—Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен — до нескольких тысяч наименований. Основные скидки составляют 10—30%, в некоторых случаях — до 50%, рассказали «Известиям» в компании.

К аналогичному шагу готов и продуктовый ретейл.

Например, X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси») направили партнёрам письма о снижении закупочных цен.

Отмечается, что в X5 Group увидели тенденцию к укреплению рубля и выразили уверенность, что производители и розница должны отреагировать на изменения.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

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