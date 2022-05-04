В Подмосковье оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с сентября 2021 года

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В Московской области оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Соответствующий сервис запустили в регионе в сентябре 2021 года.
В Подмосковье оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с сентября 2021 года
  • Gettyimages.ru
  • © Konstantin Kolosov

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«У электронных рецептов есть целый ряд преимуществ по сравнению с бумажными. Во-первых, это удобно. Они не мнутся и не теряются. Во-вторых, информация о них отражается в личном кабинете пациента на «Госуслугах», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с ФАН рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.

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