Песков не исключил появления актов о наказании за неисполнение указа о контрсанкциях

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что в России могут появиться дополнительные акты, регламентирующие наказание за неисполнение контрсанкций.
Песков не исключил появления актов о наказании за неисполнение указа о контрсанкциях
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

3 мая российский президент Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».

«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами урегулироваться. Точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речь не идёт», — ответил он на брифинге на вопрос о возможности наказания за неисполнение положений документа.

Песков добавил, что под действие указа подпадают как физлица, так и юридические лица, «форма собственности значения не имеет».

Ранее Путин поручил правительству в десятидневный срок определить перечень лиц, находящихся под санкциями.

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