Песков не исключил появления актов о наказании за неисполнение указа о контрсанкциях
- РИА Новости
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3 мая российский президент Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».
«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами урегулироваться. Точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речь не идёт», — ответил он на брифинге на вопрос о возможности наказания за неисполнение положений документа.
Песков добавил, что под действие указа подпадают как физлица, так и юридические лица, «форма собственности значения не имеет».
Ранее Путин поручил правительству в десятидневный срок определить перечень лиц, находящихся под санкциями.