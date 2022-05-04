Повреждённый взрывом мост в Курской области восстановлен
- © adm2.rkursk.ru
«Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области. Они расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролётное строение, уложили железнодорожное полотно», — говорится в сообщении администрации Курской области.
Работы велись круглосуточно.
Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста в Курской области.
Позднее Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Террористический акт».
Ремонтно-восстановительные работы начались 1 мая.