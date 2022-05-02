В Курской области начали восстанавливать повреждённый в результате диверсии мост

Повреждённый в результате диверсии мост на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области начали восстанавливать. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В Курской области начались работы по восстановлению повреждённого моста на участке Суджа — Сосновый Бор. На место прибыл восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция», — говорится в заявлении «ВКонтакте». Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста в Курской области. Позднее Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Террористический акт».