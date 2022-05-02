В Курской области начали восстанавливать повреждённый в результате диверсии мост
«В Курской области начались работы по восстановлению повреждённого моста на участке Суджа — Сосновый Бор. На место прибыл восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция», — говорится в заявлении «ВКонтакте».
Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста в Курской области.
Позднее Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Террористический акт».