В Курской области начали восстанавливать повреждённый в результате диверсии мост

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Повреждённый в результате диверсии мост на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области начали восстанавливать. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В Курской области начались работы по восстановлению повреждённого моста на участке Суджа — Сосновый Бор. На место прибыл восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция», — говорится в заявлении «ВКонтакте».

Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста в Курской области.

Позднее Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Террористический акт».

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