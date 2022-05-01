СК возбудил дело о теракте после диверсии на железнодорожном мосту в Курской области
- РИА Новости
«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК России («Террористический акт»)», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста на железной дороге Суджа — Сосновый Бор.
Губернатор области заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией. Заведено уголовное дело.