СК возбудил дело о теракте после диверсии на железнодорожном мосту в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту диверсии на железнодорожном мосту в Курской области.

РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК России («Террористический акт»)», — говорится в сообщении в Telegram. Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста на железной дороге Суджа — Сосновый Бор. Губернатор области заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией. Заведено уголовное дело.