СК возбудил дело о теракте после диверсии на железнодорожном мосту в Курской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту диверсии на железнодорожном мосту в Курской области.
СК возбудил дело о теракте после диверсии на железнодорожном мосту в Курской области
  • РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК России («Террористический акт»)», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста на железной дороге Суджа — Сосновый Бор.

Губернатор области заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией. Заведено уголовное дело.

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