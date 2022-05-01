Глава Курской области Старовойт заявил о диверсии на железнодорожном мосту

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией.
Глава Курской области Старовойт заявил о диверсии на железнодорожном мосту
  • РИА Новости

«Друзья, к сожалению, информация подтвердилась: это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно», — сказал он.

Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, сообщил губернатор.

Ранее 1 мая стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор.

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