Глава Курской области Старовойт заявил о диверсии на железнодорожном мосту
- РИА Новости
«Друзья, к сожалению, информация подтвердилась: это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно», — сказал он.
Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, сообщил губернатор.
Ранее 1 мая стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор.