Глава Курской области Старовойт заявил о диверсии на железнодорожном мосту

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией.

«Друзья, к сожалению, информация подтвердилась: это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно», — сказал он.

Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, сообщил губернатор.

Ранее 1 мая стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор.