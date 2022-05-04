Более 93% случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на вариант «омикрон»

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Штамм «омикрон» выявлен в 93,2% случаев заболевания коронавирусом в России за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Более 93% случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на вариант «омикрон»
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Глава службы Анна Попова провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам России.

«За отчётную 17-ю неделю загружено 1533 сиквенса, из которых к геноварианту «омикрон» отнесены 1428 сиквенсов (93,2% от общего количества), к геноварианту «дельта» — 30 (2,0%), к другим не доминирующим геновариантам — 75 (4,8%)», — говорится в сообщении.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.

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