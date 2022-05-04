Роспотребнадзор: необходимо обеспечить максимальную эпидбезопасность в День Победы
«Анна Попова особо отметила необходимость обеспечения максимальной эпидемиологической безопасности участников массовых мероприятий, а также дала указание принять все необходимые меры для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, в период майских праздников», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Глава Роспотребнадзора также подчеркнула важность соблюдения профилактических мер и прохождения ревакцинации, поскольку многие граждане планируют принять участие в массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
Ранее сообщалось, что к Дню Победы в Крыму ослабили эпидемиологические ограничения.