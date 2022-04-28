Эпидемиологические ограничения в Крыму ослабили ко Дню Победы

В Крыму ослабили антикоронавирусные ограничения для проведения праздничных и траурных мероприятий, посвящённых победе в Великой Отечественной войне.

Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма Сергея Аксёнова о режиме повышенной готовности из-за COVID-19, передаёт «Крыминформ».

«Действие абз. 1 настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий) не распространяется на проведение 6 мая в 19:30 минут ежегодной республиканской акции «Зажги свечу памяти» на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», посвящённой жертвам фашизма, на проведение 8 мая в Керчи факельного шествия к Обелиску славы на горе Митридат, посвящённого героям Великой Отечественной войны, на проведение 9 мая мероприятий, посвящённых 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — говорится в тексте указа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске во время парада Победы 9 мая по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.