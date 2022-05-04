По факту ДТП с шестью погибшими в Ростовской области возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
«Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — приводит ТАСС заявление.
Ранее в ГИБДД сообщили, что водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Viano.
В результате ЧП шесть человек погибли, ещё четверо пострадали.