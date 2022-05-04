В результате ДТП под Ростовом погибли шесть человек

Шесть человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП с минивэном в Ростовской области, заявил представитель управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Viano.

«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По его словам, четыре пассажира минивэна пострадали.

Ранее четыре человека, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе Хабаровск — Владивосток.