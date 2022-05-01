Четыре человека погибли в ДТП в Приморье

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Четыре человека, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе Хабаровск — Владивосток.
Четыре человека погибли в ДТП в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Предварительно установлено, что на 600-м километре автодороги водитель Toyota Prius Alpha выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru Exiga.

«От полученных травм на месте происшествия скончались водитель Subaru 1982 года рождения, пассажиры Subaru (девочки 2014 и 2015 годов рождения), а также женщина-пассажир Toyota Prius 1986 года рождения», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что водитель Toyota Prius Alpha и пассажирка Subaru Exiga пострадали в результате аварии и были госпитализированы.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее Newinform сообщал, что два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Калининградской области.

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