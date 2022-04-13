Трое полицейских погибли в ДТП под Ростовом

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В результате аварии на трассе в Ростовской области при участии двух грузовиков и внедорожника погибли трое полицейских, следует из заявления пресс-службы регионального управления МВД.
Трое полицейских погибли в ДТП под Ростовом
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия», водитель грузовика DAF врезался во внедорожник Hyundai Creta, стоявший на полосе попутного движения перед светофором.

В результате удара автомобиль столкнулся со стоящим впереди грузовиком MAN, а водитель Hyundai и двое пассажиров погибли. Ими оказались сотрудники межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», возвращавшиеся домой со службы.

Ранее Newinform сообщал, что два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Калининградской области.

По предварительной информации, ночью мотоцикл наехал на бордюр и врезался в металлический отбойник. От полученных травм водитель и пассажир погибли на месте до прибытия медиков.

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