Трое полицейских погибли в ДТП под Ростовом
- РИА Новости
Как сообщают «Известия», водитель грузовика DAF врезался во внедорожник Hyundai Creta, стоявший на полосе попутного движения перед светофором.
В результате удара автомобиль столкнулся со стоящим впереди грузовиком MAN, а водитель Hyundai и двое пассажиров погибли. Ими оказались сотрудники межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», возвращавшиеся домой со службы.
Ранее Newinform сообщал, что два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Калининградской области.
По предварительной информации, ночью мотоцикл наехал на бордюр и врезался в металлический отбойник. От полученных травм водитель и пассажир погибли на месте до прибытия медиков.