Трое полицейских погибли в ДТП под Ростовом

В результате аварии на трассе в Ростовской области при участии двух грузовиков и внедорожника погибли трое полицейских, следует из заявления пресс-службы регионального управления МВД.

Как сообщают «Известия», водитель грузовика DAF врезался во внедорожник Hyundai Creta, стоявший на полосе попутного движения перед светофором.

В результате удара автомобиль столкнулся со стоящим впереди грузовиком MAN, а водитель Hyundai и двое пассажиров погибли. Ими оказались сотрудники межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», возвращавшиеся домой со службы.

Ранее Newinform сообщал, что два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Калининградской области.

По предварительной информации, ночью мотоцикл наехал на бордюр и врезался в металлический отбойник. От полученных травм водитель и пассажир погибли на месте до прибытия медиков.