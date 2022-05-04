В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО Владимира Кара-Мурзы

Арестованный по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* помещён в двухместную камеру СИЗО №7 Москвы. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«У него есть сосед, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Конфликтов с сокамерником и сотрудниками изолятора у Кара-Мурзы нет», — сказал правозащитник.

Он уточнил, что Кара-Мурза* находится в так называемой карантинной камере: холодильника и телевизора нет, из электроприборов только кипятильник.

«Владимир постригся практически налысо. Мы уточнили, по своей воле или нет. Говорит, что сам так решил, сославшись на соблюдение гигиены», — сообщил Мельников, отметив, что у арестованного претензий к условиям содержания нет.

«В смысле условий (содержания. — RT) всё в порядке. Не согласен с тем, что нахожусь здесь. Есть, конечно, проблема с недостатком информации, но, думаю, при переводе (из карантина. — RT), она частично решится: оформлю подписку на газеты», — привёл собеседник RT слова арестованного.

Как писал ранее RT, суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу 22 апреля по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. По данным следствия, правонарушение имело место быть в ходе выступления Кара-Мурзы в палате представителей в американском штате Аризона.

*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.