Хуснуллин: льготную ипотеку на новостройки можно будет сочетать с рыночной

Льготную ипотеку на новостройки можно будет сочетать с рыночной за счёт увеличения суммы кредита до 30 млн рублей и 15 млн рублей в зависимости от региона, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн рублей в четырёх регионах и 15 млн рублей в остальных», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом, по словам Хуснуллина, льготная ставка останется на уровне 12 и 6 млн, но её можно будет сочетать с другой рыночной или субсидированной ставкой.

Ранее сообщалось о подписании постановления о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года.