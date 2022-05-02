Повреждённый мост в Курской области планируют восстановить к 4 мая
- РИА Новости
«Специалисты демонтировали старые пролёты, решётку. К вечеру ждут новые пролёты и специальный кран из Москвы. Работы планируют закончить к 4 мая», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста в Курской области.
Позднее Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Террористический акт».
Ремонтно-восстановительные работы начались 1 мая.