Повреждённый мост в Курской области планируют восстановить к 4 мая

Повреждённый мост на участке Суджа — Сосновый Бор планируется восстановить к 4 мая, заявили в пресс-службе администрации региона.

РИА Новости

«Специалисты демонтировали старые пролёты, решётку. К вечеру ждут новые пролёты и специальный кран из Москвы. Работы планируют закончить к 4 мая», — говорится в сообщении. Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста в Курской области. Позднее Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Террористический акт». Ремонтно-восстановительные работы начались 1 мая.