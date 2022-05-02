Суд арестовал мужчину, который удерживал ребёнка в заложниках в Чите

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Суд в Чите принял решение об аресте до 29 июня Алексея Докина, который удерживал трёхлетнего ребёнка в квартире.
Суд арестовал мужчину, который удерживал ребёнка в заложниках в Чите
  • РИА Новости

«У суда имеется достаточно оснований полагать, что Докин, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевших и свидетелей… Суд постановил избрать обвиняемому Докину Алексею Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 29 июня 2022 года», — цитирует судью РИА Новости.

По версии следствия, Докин поссорился с бывшей женой и начал демонстрировать нож и ружьё, а во время конфликта выгнал мать ребёнка и её родственников в подъезд, а сам заперся в квартире с ребёнком.

Ранее в Чите сотрудники экстренных служб спасли ребёнка, которого удерживал в заложниках вооружённый мужчина. Это был ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. 

Следствие возбудило уголовное дело. Также СК опубликовал видео задержания мужчины.

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