Суд арестовал мужчину, который удерживал ребёнка в заложниках в Чите

Суд в Чите принял решение об аресте до 29 июня Алексея Докина, который удерживал трёхлетнего ребёнка в квартире.

«У суда имеется достаточно оснований полагать, что Докин, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевших и свидетелей… Суд постановил избрать обвиняемому Докину Алексею Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 29 июня 2022 года», — цитирует судью РИА Новости.

По версии следствия, Докин поссорился с бывшей женой и начал демонстрировать нож и ружьё, а во время конфликта выгнал мать ребёнка и её родственников в подъезд, а сам заперся в квартире с ребёнком.

Ранее в Чите сотрудники экстренных служб спасли ребёнка, которого удерживал в заложниках вооружённый мужчина. Это был ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения.

Следствие возбудило уголовное дело. Также СК опубликовал видео задержания мужчины.