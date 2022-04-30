В Чите освободили ребёнка, которого мужчина удерживал в заложниках

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В Чите сотрудники экстренных служб спасли ребёнка, которого удерживал в заложниках вооружённый мужчина, сообщает ТАСС.
В Чите освободили ребёнка, которого мужчина удерживал в заложниках
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

По данным МВД, сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, удерживавшего ребёнка несколько часов.

«Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. В ближайшее время гражданин будет доставлен в отдел полиции для разбирательства. Ребёнок 2019 года рождения передан матери, его жизни и здоровью ничто не угрожает», — сказали в МВД.

Как пишет РИА Новости, сначала из подъезда вывели мать с ребёнком, а позже сотрудники экстренных служб вывели задержанного мужчину.

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