СК опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который держал ребёнка в заложниках

Следственный комитет России опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который несколько часов удерживал в квартире трёхлетнего ребёнка.

Ранее в Чите сотрудники экстренных служб спасли ребёнка, которого удерживал в заложниках вооружённый мужчина. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года. Следствие возбудило уголовное дело.