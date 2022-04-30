СК опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который держал ребёнка в заложниках

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Следственный комитет России опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который несколько часов удерживал в квартире трёхлетнего ребёнка.

Ранее в Чите сотрудники экстренных служб спасли ребёнка, которого удерживал в заложниках вооружённый мужчина.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года. 

Следствие возбудило уголовное дело.

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