СК опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который держал ребёнка в заложниках
Следственный комитет России опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который несколько часов удерживал в квартире трёхлетнего ребёнка.
Ранее в Чите сотрудники экстренных служб спасли ребёнка, которого удерживал в заложниках вооружённый мужчина.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года.
Следствие возбудило уголовное дело.
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