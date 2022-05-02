Инфекционист Малышев допустил небольшой рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Небольшой рост заболеваемости коронавирусом возможен в Москве после майских праздников. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Некоторое повышение (заболеваемости коронавирусом. — RT) возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъём, но я не думаю, что он будет большой», — приводит РИА Новости его слова на вопрос о возможности ухудшения ситуации с COVID-19 в Москве после праздников.

Малышев подчеркнул, что в настоящее время меньше россиян стали выезжать за рубеж.

«У китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее, начался подъём, а это связано с миграцией населения», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что за сутки в России госпитализированы 1442 человека с коронавирусной инфекцией.