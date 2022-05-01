Лавров напомнил, почему Россия была вынуждена создавать гиперзвуковое оружие

Россия была вынуждена заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знала, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР. Об этом в интервью итальянской телекомпании Mediaset рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нам были нужны вооружения, которые гарантированно могут преодолевать противоракетную оборону. Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО», — сказал министр.

Эти вооружения «подробнейшим образом описаны в специализированной печати», отметил он.

«Мы не скрываем их наличие. Даже были готовы с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности, который придёт на смену нынешнему договору о стратегических наступательных вооружениях, включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, ещё появятся и могут стать предметом обсуждения. Сейчас американцы прекратили все эти переговоры. Будем полагаться на себя», — заключил Сергей Лавров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

Шойгу также заявил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая ювелирно поразила старый спутник.