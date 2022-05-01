СК России возбудил дело после обстрела Брянской области со стороны Украины 29 и 30 апреля

СК России после обстрела пограничников со стороны Украины возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего и об уничтожении военного имущества. Речь идёт об обстрелах, которые были зафиксированы 29 и 30 апреля в Брянской области.

По данным следствия, 29 апреля ВСУ и другие военные формирования Украины произвели не менее 35 прицельных выстрелов из миномётов калибра 120 мм по сотрудникам пограничного управления ФСБ России на погранзаставе Белая Берёзка.

Были повреждены административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения.

30 апреля был обстрелян участок у нефтеналивной станции в селе Жеча. Тогда были повреждены здание насосной станции, нефтеналивная труба, металлические конструкции и хозяйственные постройки.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в посёлке Белая Берёзка со стороны Украины.

Также два снаряда попали в населённый пункт Жеча.