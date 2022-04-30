Губернатор: в Брянской области два снаряда попали в населённый пункт Жеча

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при выполнении действий, направленных на недопущение проникновения самолёта ВСУ на территорию региона, два снаряда попали в населённый пункт Жеча. По его словам, жертв нет.

В своём Telegram-канале губернатор рассказал, что 30 апреля в 06:50 российские средства ПВО обнаружили самолёт ВСУ.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — сообщил Богомаз.

По его словам, взрывной волной была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй снаряд повредил прилегающую территорию. 

На месте происшествия находятся оперативные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Крупец из миномётов.

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