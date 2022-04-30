Губернатор: в Брянской области два снаряда попали в населённый пункт Жеча

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при выполнении действий, направленных на недопущение проникновения самолёта ВСУ на территорию региона, два снаряда попали в населённый пункт Жеча. По его словам, жертв нет.