Аналитик объяснил важность указа об информационной безопасности для борьбы с «закладками» в ПО

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Полина Полетаева
Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в беседе с RT прокомментировал подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны.
Аналитик объяснил важность указа об информационной безопасности для борьбы с «закладками» в ПО
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В частности, с 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещается использовать средства защиты информации, произведённые в недружественных странах.

«В последнее время действительно очень большое количество случаев, когда в программное обеспечение внедряются так называемые закладки. Это недокументированные возможности, которые позволяют получить несанкционированный удалённый доступ, распространяют агитационные материалы и так далее», — рассказал эксперт.

По его мнению, «закладки» особенно характерны для свободно распространяемого ПО, но нельзя исключать возможность того, что представители недружественных стран «могут также внедрять недокументированные возможности в своё ПО, выполняющее защитные функции».

«Программное обеспечение, выполняющее защитные функции, связано с информационной безопасностью и обладает повышенными привилегиями в системах, на которых осуществляет защиту. По сути дела, такое привилегированное ПО при наличии недокументированных возможностей может полностью перехватить управление системой, на которой оно установлено», — добавил Татаринов.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о мерах по обеспечению информационной безопасности России.

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