Политолог поддержал закон об отмене упрощённой процедуры выдачи виз с рядом стран Европы

Политолог Руслан Бальбек с беседе с RT прокомментировал подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об отмене упрощённой процедуры выдачи виз с рядом европейских стран.

Политолог поддержал подписанный президентом закон и заявил, что он полностью отвечает духу времени.

«Думаю, что не за горами будут и другие адекватные ответы агрессивной политике Евросоюза», — добавил Бальбек.

Он отметил, что на фоне недружественных действий Запада в отношении нашей страны «происходит настоящий этноцид».

«Думаю, что в ментальности европейцев это было всегда, просто сейчас они получили возможность проявлять это открыто. Уверен, что именно жёсткие шаги России — это единственный выход, пусть и без симпатии, но уживаться на континенте», — заключил эксперт.

Ранее Путин подписал закон об отмене упрощённой процедуры выдачи виз с рядом стран Европы «в ответ на недружественные действия» ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.