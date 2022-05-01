Политолог поддержал закон об отмене упрощённой процедуры выдачи виз с рядом стран Европы

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек с беседе с RT прокомментировал подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об отмене упрощённой процедуры выдачи виз с рядом европейских стран.
Политолог поддержал закон об отмене упрощённой процедуры выдачи виз с рядом стран Европы
  • РИА Новости

Политолог поддержал подписанный президентом закон и заявил, что он полностью отвечает духу времени.

«Думаю, что не за горами будут и другие адекватные ответы агрессивной политике Евросоюза», — добавил Бальбек.

Он отметил, что на фоне недружественных действий Запада в отношении нашей страны «происходит настоящий этноцид».

«Думаю, что в ментальности европейцев это было всегда, просто сейчас они получили возможность проявлять это открыто. Уверен, что именно жёсткие шаги России — это единственный выход, пусть и без симпатии, но уживаться на континенте», — заключил эксперт.

Ранее Путин подписал закон об отмене упрощённой процедуры выдачи виз с рядом стран Европы «в ответ на недружественные действия» ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

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