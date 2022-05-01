Риелтор Апрелев прокомментировал снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT прокомментировал подписание премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года.

«Во-первых, это касается исключительно рынка новостроек. Естественно, это улучшит положение застройщиков, потому что с апреля у них просто остановились продажи, даже по ставке 12% — в принципе ипотека неинтересна была», — рассказал специалист.

По словам Апрелева, о результатах принятого постановления можно будет судить по итогам мая. Снижение ипотечной ставки «поддержит рынок и создаст перспективу», считает собеседник RT.

Он также отметил необходимость пересмотра подхода финансирования стройки, изменения модели привлечения денежных средств от дольщиков.

«Модель такова, что люди берут кредит на два-три года, два-три года ждут, когда объект введут в эксплуатацию. С моей точки зрения, нужно менять модель привлечения денежных средств и переходить уже к продажам исключительно готового жилья, когда люди, взяв ипотечный кредит, понимают, за что они платят проценты, понимают качество товара, который они приобретают. Имею в виду квартиры», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о подписании постановления о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года.