Кабмин утвердил перечень отсрочки по уплате страховых взносов

Российское правительство продлило сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций.

«Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что данное решение принято по поручению президента России Владимира Путина.

Бизнес сможет направить высвобожденные средства на текущие расходы.

Ранее Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график принятия актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.