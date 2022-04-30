Кабмин утвердил перечень отсрочки по уплате страховых взносов
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«Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что данное решение принято по поручению президента России Владимира Путина.
Бизнес сможет направить высвобожденные средства на текущие расходы.
Ранее Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график принятия актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.