Мишустин поручил Минтруду представить график реализации закона о создании единого соцфонда

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Премьер-министр России Миахил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график принятия актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.
Мишустин поручил Минтруду представить график реализации закона о создании единого соцфонда
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского правительства.

«Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в России единого Фонда пенсионного и социального страхования... Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что параллельно будет прорабатываться вопрос о введении единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Соцфонд может произойти с 1 января 2023 года.

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