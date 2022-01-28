В Совфеде сообщили о возможном объединении ПФР и ФСС с 1 января 2023 года

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Объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Соцфонд может произойти с 1 января 2023 года, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
В Совфеде сообщили о возможном объединении ПФР и ФСС с 1 января 2023 года
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«Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, процедура не приведёт к проблемам, связанным с новациями. Святенко отметила, что на протяжении года организации будут осуществлять свою деятельность в соответствии с прежним порядком.

Ранее в «Коммерсанте» сообщали о намерении правительства объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд.

Координировать работу новой организации будет Министерство труда.

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