В Совфеде сообщили о возможном объединении ПФР и ФСС с 1 января 2023 года
- Gettyimages.ru
«Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде», — сказала она в комментарии РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, процедура не приведёт к проблемам, связанным с новациями. Святенко отметила, что на протяжении года организации будут осуществлять свою деятельность в соответствии с прежним порядком.
Ранее в «Коммерсанте» сообщали о намерении правительства объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд.
Координировать работу новой организации будет Министерство труда.