Замдиректора Института социальной политики Синявская высказалась о планах по созданию единого соцфонда

Замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская высказалась о планах по созданию единого соцфонда.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что в первую очередь речь идёт об объединении информационных и учётных систем ПФР и ФСС, что позволит сократить расходы на обслуживание их деятельности.

«Упрощается система подачи информации, сдачи отчётности для работодателей. Для населения тоже есть свои бонусы, которые связаны с тем, что в результате объединения предполагается повысить потолок отчислений по программам о временной нетрудоспособности, по беременности и родам», — отметила Синявская.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график принятия актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.