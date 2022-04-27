Замдиректора Института социальной политики Синявская высказалась о планах по созданию единого соцфонда

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Замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская высказалась о планах по созданию единого соцфонда.
Замдиректора Института социальной политики Синявская высказалась о планах по созданию единого соцфонда
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что в первую очередь речь идёт об объединении информационных и учётных систем ПФР и ФСС, что позволит сократить расходы на обслуживание их деятельности.

«Упрощается система подачи информации, сдачи отчётности для работодателей. Для населения тоже есть свои бонусы, которые связаны с тем, что в результате объединения предполагается повысить потолок отчислений по программам о временной нетрудоспособности, по беременности и родам», — отметила Синявская.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график принятия актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

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