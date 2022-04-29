В сервисе «Работа.ру» рассказали о средних зарплатах по Москве в начале года

В сервисе «Работа.ру» рассказали о средних заработных платах по Москве в начале 2022 года.

Об этом сообщает Life.ru.

По итогам января — марта наибольшие зарплаты готовы были платить в сфере строительства — до 118 тыс. рублей.

Сотрудникам в области транспорта и логистики предлагались зарплаты в размере 104 тыс. рублей, в производстве и агропроме — в среднем 94 тыс.

Наименьшая средняя зарплата — в сфере услуг и торговли (56 тыс. и 51 тыс. соответственно).

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.