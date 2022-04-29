В Петербурге рассказали о работе мостов в праздники

В Санкт-Петербурге рассказали о работе мостов в первые майские праздники.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на «Мостотрест».

В связи с праздником весны и труда 1 и 2 мая мосты разводиться не будут.

Кроме того, 1 мая с 11:00 до 21:00 динамики на переправах будут в начале каждого часа транслировать поздравления и классическую музыку.

Трансляции будут доступны на Дворцовом мосту, Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных, в Таврическом саду, передаёт «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные дни.