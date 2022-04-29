В Петербурге рассказали о работе мостов в праздники
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на «Мостотрест».
В связи с праздником весны и труда 1 и 2 мая мосты разводиться не будут.
Кроме того, 1 мая с 11:00 до 21:00 динамики на переправах будут в начале каждого часа транслировать поздравления и классическую музыку.
Трансляции будут доступны на Дворцовом мосту, Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных, в Таврическом саду, передаёт «Петербургский дневник».
Ранее сообщалось, что социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные дни.