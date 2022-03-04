График работы соцучреждений Москвы изменится в праздники

Социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные дни.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, отделы ЗАГСа 7 марта будут работать по графику сокращённого дня — с 09:00 до 17:00. В Международный женский день, 8 марта, не будут работать дворцы бракосочетания №1, 3 и 4. Остальные отделы будут закрыты с 6 по 8 марта.

Отделения ЗАГС в 11 центрах госуслуг «Мои документы» 6 и 7 марта будут работать в зависимости от их графика. 8 марта — выходной, с 9 марта — обычный режим работы.

Также с 6 по 8 марта не будут работать читальные и выставочный залы Главархива.

В то же время все 26 государственных ветеринарных клиник будут работать в праздники по своему обычному графику.

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.