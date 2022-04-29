Адвокат Шугаев высказался об особенностях работы в выходные дни

Адвокат МКА «Клишин и партнёры» Андрей Шугаев высказался об особенностях работы в выходные дни.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни не разрешается, за исключением таких случаев, как предотвращение либо устранение последствий катастрофы или производственной аварии.

Также в список исключений входят предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; выполнение работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного положения.

Как отметил Шугаев, есть специальности, на которые такие правила не распространяются. К примеру, это творческие работники СМИ, организации кинематографии, телевизионные коллективы, театры, цирки. Их работа по выходным оговорена в договоре.

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