Адвокат Шугаев высказался об особенностях работы в выходные дни

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Адвокат МКА «Клишин и партнёры» Андрей Шугаев высказался об особенностях работы в выходные дни.
Адвокат Шугаев высказался об особенностях работы в выходные дни
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни не разрешается, за исключением таких случаев, как предотвращение либо устранение последствий катастрофы или производственной аварии.

Также в список исключений входят предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; выполнение работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного положения.

Как отметил Шугаев, есть специальности, на которые такие правила не распространяются. К примеру, это творческие работники СМИ, организации кинематографии, телевизионные коллективы, театры, цирки. Их работа по выходным оговорена в договоре.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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